« Les brumes du souvenir » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (24 octobre)

Publicité





« Les brumes du souvenir » au programme TV de ce jeudi 24 octobre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse encore une fois le téléfilm « Les brumes du souvenir », avec Gaëlle Bona (Clara Merisi), David Kammenos (François Gilbert) ou bien encore Mhamed Arezki (Guillaume Barot) dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





Les brumes du souvenir, histoire et interprètes

Le corps de Jean Mercier, maire de la commune abandonnée de Bezonvaux, est retrouvé au cœur de la zone rouge de Verdun, une vaste étendue de 120 000 hectares marquée par les batailles de la Première Guerre mondiale. Le capitaine Clara Merisi, du SRPJ de Nancy, est chargée de résoudre ce mystère qui semble remonter loin dans le passé. Pour cela, elle doit collaborer avec la gendarmerie de Verdun, mais face à la réticence du colonel, elle se tourne vers François Gilbert, anthropologue judiciaire et historien. Quelques jours après, à proximité du lieu du crime, celui-ci découvre le corps d’une femme, morte non pas pendant la Grande Guerre, mais dans les années 1980. Dans ce paysage hanté par les souvenirs du passé, ces deux meurtres révèlent une histoire plus récente, parallèle à la grande histoire.

Avec : Gaëlle Bona (Clara Merisi), David Kammenos (François Gilbert), Mhamed Arezki (Guillaume Barot)



Publicité