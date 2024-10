Ici tout commence du 10 octobre : Billie confronte Laetitia ! (résumé + vidéo épisode 1021 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 10 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1021- Billie est convaincue que Laetitia a été frappée par Hippolyte dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, elle décide d’aller avec Léonard parler à Laetitia… Mais celle-ci défend Hippolyte et assure être tombée seule…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 10 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1021

Billie et Léonard confrontent Laetitia, convaincus qu’Hippolyte du Chesnay a replongé dans ses anciens comportements et qu’il s’en prend à elle. Inquiets, ils cherchent à comprendre l’origine du large hématome que Billie a remarqué dans son dos. Pourtant, Laetitia nie fermement, affirmant qu’Hippolyte n’est pas impliqué et que tout se passe bien avec lui en tant que coach. Mais Billie et Léonard ne la croient pas, connaissant bien de quoi Hippolyte est capable. Laetitia persiste à mentir pour protéger son secret, mais ça pourrait rapidement dégénérer…

De son côté, Emi se prend un mur. Et Thelma pense avoir grillé un nouveau couple : Solal et Zoé !



Ici tout commence du 10 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.