Plus Belle La Vie du 10 octobre 2024 : drame chez les Nebout / Boher ! (résumé + extrait vidéo épisode 188 en avance)

Plus belle la vie du 10 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 188 de PBLV – Les choses vont mal tourner cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Jules est retrouvé mais un drame se produit chez les Nebout / Boher !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 octobre 2024 – résumé de l’épisode 188

Morgane et Patrick ont passé toute la nuit à chercher Jules. Patrick pense que Morgane devrait se reposer, mais elle est trop effrayée. Elle lui confie que Jules l’a quittée comme s’il faisait ses adieux et qu’il a aussi appelé son grand-père. Elle est convaincue que Jules est terrifié à l’idée d’avoir la même maladie que Betty. Soudain, Patrick reçoit un appel : un homme correspondant à la description de Jules a été aperçu ! Ils se précipitent sur place et le retrouvent.

Jules avoue à Morgane qu’il est épuisé et très angoissé, pensant qu’il est atteint de la même maladie que Betty. Morgane insiste pour qu’il lui dise s’il ne l’aime plus, mais Jules répond que c’est impossible. Elle lui promet qu’ils vont se battre ensemble. Cependant, Jules refuse de retourner à l’hôpital, et Patrick propose de l’emmener consulter Léa au cabinet médical. Sur place, Jules reçoit un traitement et un suivi psychiatrique est organisé. Il questionne Léa sur les antécédents familiaux et s’inquiète de la transmission potentielle à ses futurs enfants. Léa lui répond qu’il est encore trop tôt pour le dire car il faut d’abord savoir ce dont il souffre.



Babeth rejoint Léa pour discuter à nouveau du cas de Jules. Léa pense qu’il y a quelque chose d’inhabituel, mais Babeth lui propose d’en parler à la maison car elle a faim. De retour à l’appartement, elles découvrent Lucie inconsciente au sol, et Patrick dans un état inquiétant, incapable de parler !…

Pendant ce temps, à la résidence, Mirta est toujours fâchée contre Yolande. Elle la laisse seule pour accueillir le nouvel agent de maintenance avant de se rendre au parloir pour voir Luna. À son arrivée, Yolande découvre que le nouvel agent est Louis Robbie, qu’elle accueille chaleureusement.

Sur la place, Mirta rencontre Robert. Elle insiste pour s’asseoir et tente de le rassurer à propos de Jules. Robert, quant à lui, s’excuse pour son comportement et exprime ses regrets pour Luna. Mirta souhaite lui expliquer la situation avec Yolande, tandis qu’à la résidence, Louis termine sa réparation et Yolande, très attentionnée, apprend qu’il a fait de la prison et qu’il plaisante en affirmant avoir tué des vieilles dames riches, ce qui amuse Yolande.

Au Mistral, Yolande confie à Thomas que le nouvel agent de maintenance est très séduisant, mais qu’il est un peu jeune pour elle. Cependant, il a une canne, ce qui fait rire Zoé, qui écoute la conversation. Yolande ajoute qu’il porte un bracelet électronique. Un peu plus tard, Zoé va voir Louis, enchantée qu’ils vivent dans le même quartier. Mais Louis lui explique qu’il est hors de question qu’ils se voient, car cela la mettrait en danger. Il lui annonce qu’il disparaîtra dès que son bracelet électronique sera retiré.

Steve, de son côté, prépare le petit déjeuner pour Apolline, qui est déprimée à cause d’une grosse erreur commise la veille. Elle a perçu la déception dans les yeux d’Ulysse, et Steve lui conseille de chercher de l’aide pour se sortir de cette situation, mais Apolline refuse. Il réussit ensuite à la convaincre de sortir se balader

Steve laisse Apolline dans le parc pour aller chercher des boissons. C’est là qu’Ulysse la rejoint. Elle comprend rapidement qu’il s’agit d’une intervention planifiée pour l’aider. Ulysse l’informe que tout est rentré dans l’ordre concernant son dossier et lui remet un prospectus pour une clinique de désintoxication. Il a même réussi à lui obtenir une place. Bien qu’Apolline refuse d’abord, Ulysse la supplie de lui faire confiance, précisant qu’il a parlé au directeur pour qu’elle ait droit à autant de visites qu’elle veut. Elle accepte, émue, et le remercie. Ulysse lui promet de venir la voir tous les jours.

VIDÉO Plus belle la vie du 10 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

