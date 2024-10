Ici tout commence du 14 octobre : Stanislas et Laetitia, c’est fini ! (résumé + vidéo épisode 1023 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1023- Rien ne va plus entre Laetitia et Stanislas ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Après les aveux de Laetitia sur la maladie d’Hippolyte, Stanislas est très remonté et ne veut plus entendre parler d’elle !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 14 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1023

Entre Laetitia et Stanislas, l’orage gronde. Dévorée par les remords, Laetitia a fini par avouer la vérité à son compagnon. Désormais, elle est prête à tout pour sauver leur relation. Mais Stanislas ne digère pas qu’elle lui ait caché la maladie de son père pour servir ses propres intérêts. Profondément déçu et en colère, le maître d’hôtel ne reconnaît plus la femme qu’il aime. Pour lui, son geste est impardonnable. Malgré ses tentatives d’explication, Laetitia se heurte à un mur.

À l’internat, Milan accumule les nuits sans sommeil et Tom décide de mener son enquête pour découvrir ce qu’il cache… Dans son casier, il découvre ce qui semble être de la drogue ! Quant à Hortense, elle estime que Coline doit faire preuve de plus de rigueur.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : un grand retour, les résumés jusqu’au 1er novembre 2024

Ici tout commence du 14 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.