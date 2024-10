Plus Belle La Vie du 14 octobre 2024 : le coup de génie de Gabriel (résumé + extrait vidéo épisode 190 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 14 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 190 de PBLV – Lucie se réveille finalement à l'hôpital aujourd'hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Gabriel va avoir un coup de génie concernant l'origine de l'intoxication !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 octobre 2024 – résumé de l’épisode 190

A l’hôpital, Patrick veille aux côtés de Jean-Paul au chevet de Lucie. Toujours rongé par la culpabilité, il confie à Jean-Paul qu’il aimerait échanger sa place avec lui. Jean-Paul, amer, lui reproche de ne pas se souvenir de ce qu’ils ont mangé ce soir-là et de n’avoir pas su protéger sa fille. Pendant ce temps, Léa discute avec Gabriel. Inquiète pour Lucie, elle cherche du réconfort, mais Gabriel la rassure en soulignant les progrès de Jules, dont les analyses confirment qu’il n’est plus exposé à l’agent qui l’avait intoxiqué. L’ARS ouvre une enquête, et c’est à eux de la mener, craignant un scandale sanitaire imminent. Léa et Gabriel commencent leur investigation, mais aucun autre cas similaire n’est signalé à Marseille. Léa se questionne alors sur l’origine de l’intoxication et doute que la nourriture en soit la cause.

À l’hôpital, Lucie se réveille. Émue, Léa la rejoint pour lui poser quelques questions cruciales, mais Jean-Paul préfère attendre. Léa insiste sur l’importance des informations pour sauver des vies, et Lucie accepte de répondre immédiatement.



Pendant ce temps, Thomas rejoint Gabriel et lui demande des nouvelles de l’enquête. Gabriel, désemparé, lui avoue qu’ils n’ont toujours aucune piste. Thomas, quant à lui, lui montre des idées de décoration pour Halloween. En les observant, une idée frappe Gabriel : il sait maintenant ce qui les a empoisonnés. « Le diable ! »

À la résidence, Zoé demande à Mirta si elle peut réviser son bac là-bas, car chez elle, le bruit est insupportable. Mirta hésite, expliquant que la salle est réservée aux résidents, mais Zoé insiste avec persuasion. Finalement, Mirta accepte, sous l’œil attentif de Louis, qui devine les véritables intentions de Zoé. Plus tard à la résidence, Zoé aborde Louis, lui demandant de l’aide en géographie. Louis l’esquive et Nisma propose à Zoé son aide à la place…

Plus tard, Zoé rejoint Louis dans la rue. Elle s’interroge sur son rôle à la résidence et croit qu’il a pris sa place parmi les jeunes. Louis lui assure qu’il a changé et lui demande d’arrêter de creuser. Zoé, cependant, promet de découvrir la vérité.

Au Mistral, un client félicite Barbara pour son aïoli, mais elle attribue le succès à Aya, qui a revisité la recette. Barbara lui rappelle son talent et exprime à quel point elle apprécie leur travail en équipe. De son côté, Kilian interroge Aya sur son contrat. Après une plaisanterie, elle lui rend son CDD signé. Sur la plage, Aya manque un appel de Vanessa. Toute l’équipe du Mistral la rejoint pour célébrer son intégration officielle, avec des gaufres au poulet ! Barbara lui réitère à quel point ils sont heureux de l’avoir parmi eux.

VIDÉO Plus belle la vie du 14 octobre 2024 – extrait vidéo

