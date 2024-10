Ici tout commence du 30 octobre : Antoine prend une décision (résumé + vidéo épisode 1035 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 30 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1035 – Antoine est sous le choc ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Pénélope lui a révélé qu’elle était l’administratrice de Oz et il a bien du mal à l’encaisser…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 30 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1035

Antoine Myriel vient retrouver Pénélope à l’hôpital. La veille, elle lui a fait une révélation bouleversante : elle est en réalité l’administratrice de l’application Oz ! Depuis le début, c’est donc elle qui a orchestré tous les défis à l’Institut. Pour éviter que Sabri ne soit accusé à tort, elle s’est dénoncée à Benoît Delobel. Contre toute attente, Antoine Myriel ne semble pas lui tenir rigueur de ses actions ; au contraire, il est venu à l’hôpital pour elle. Pénélope en profite pour s’expliquer et s’excuser, assurant qu’elle n’avait aucune intention malveillante, mais souhaitait seulement s’amuser. Ils prennent alors le temps de mettre les choses au clair entre eux, s’ouvrant sincèrement sur leurs aspirations et leurs projets d’avenir. Ils réalisent vite, cependant, qu’ils n’ont plus les mêmes visions… Antoine préfère rompre !

Pendant ce temps là, la brigade d’Halloween pousse le bouchon un peu trop loin. Et Gary découvre que l’amour ne s’apprend pas…



Ici tout commence du 30 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.