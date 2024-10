Plus Belle La Vie du 30 octobre 2024 : Zoé n’a plus le choix ! (résumé + extrait vidéo épisode 202 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 30 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 202 de PBLV – Louis est toujours introuvable, séquestré par Daniel, aujourd'hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Zoé est sous pression…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 octobre 2024 – résumé de l’épisode 202

Patrick et Jean-Paul sont sur les lieux où le bracelet électronique de Louis a émis son dernier signal. L’atmosphère est tendue, et ils commencent à craindre le pire, se demandant si Louis a été tué ou s’il a pris la fuite. En fouillant les environs, Patrick retrouve le bracelet, et, préoccupés, ils échangent leurs hypothèses. Discrètement, Jean-Paul informe Ariane, qui à son tour avertit Zoé, en lui demandant de ne plus rien lui cacher. Elle lui annonce que Louis a disparu et que son bracelet électronique a été retrouvé, évoquant également son propre rendez-vous avec lui la veille. Zoé panique, ce qui alerte Ariane, qui devine qu’elle sait quelque chose. Zoé finit par lui confier la vérité… Un homme lui a rendu une petite visite mais elle n’a pas son identité.

Pendant ce temps, Jules montre à Steve un appel au boycott de leur fête sur les réseaux sociaux. Il est accusé de s’approprier la culture mexicaine pour un événement festif, et il constate que 12 personnes se sont déjà désinscrites. Inquiet, il veut stopper cette vague de désistements. Plus tard, Steve se rend à une exposition de masques mexicains, où il rencontre Camille Martin, la personne à l’origine des critiques sur les réseaux sociaux concernant sa fête. Il lui fait part de son mécontentement, mais Camille, posée, lui propose d’en discuter autour d’un café. Ils finissent par sympathiser, et elle accepte de l’aider.



Ophélie accueille le responsable de l’atelier de couture et lui donne ses instructions. Elle est impressionnée d’apprendre que l’atelier emploie uniquement des personnes en situation de handicap. Quand il révèle qu’il est sourd, Ophélie est stupéfaite, ne l’ayant pas remarqué. Vanessa arrive, et Ophélie les présente.

Au Mistral, Aya offre un dessert à Blanche pour la remercier de son aide auprès d’Ophélie. Thomas, qui a tout entendu, reproche à Blanche de manipuler Ophélie pour se rapprocher de Vanessa Kepler. Il l’avertit qu’elle joue avec le feu, car Vanessa pourrait révéler la vérité concernant l’affaire Kiros. Simultanément, Vanessa fait une scène à Ophélie, lui reprochant ses choix. Ophélie tente de justifier ses décisions, expliquant qu’elles ont des visions différentes. Vanessa l’interroge alors sur la manière dont elle a découvert l’atelier de M. Faure, et Ophélie mentionne Blanche Marci.

Yolande emmène Patrick et Jean-Paul dans la buanderie où travaillait Louis, mais ils ne trouvent aucun indice. Jean-Paul interroge ensuite Ariane et Zoé avec agressivité ; Zoé assure n’avoir aucune nouvelle de Louis. Dès que Jean-Paul s’éloigne, elle montre à Ariane une vidéo reçue de Daniel, dans laquelle il menace que Louis mourra s’ils n’obéissent pas. Malgré l’inquiétude d’Ariane, Zoé refuse d’alerter Jean-Paul. Un nouveau message s’affiche : pour revoir Louis en vie, elle doit payer sa dette.

VIDÉO Plus belle la vie du 30 octobre 2024 – extrait vidéo

