Ici Tout Commence spoiler : Antoine grille Jim et Jasmine qui... (vidéo épisode du 17 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Antoine Myriel va être victime d’un vol dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, son mug a été volé dans son bureau ! Et Pénélope croit avoir grillé les voleurs, elle lui balance les noms…











Publicité





Les défis Oz sèment la panique à l’Institut ! Cette fois, c’est au tour de Jim et Jasmine de relever un nouveau challenge. Leur mission ? Voler la tasse de Myriel et se prendre en photo avec. Motivés et sans tarder, ils s’exécutent, heureux de leur coup. Mais leur enthousiasme aurait dû s’accompagner de plus de discrétion… Antoine Myriel, persuadé que le couple a fouillé dans son bureau, surgit. Malgré leurs tentatives maladroites de s’expliquer, le directeur adjoint ne se laisse pas berner et exige la restitution de son précieux mug. Et en guise de sanction, ils devront venir l’aider à trier ses dossiers samedi matin !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Alice fait une annonce choc à Laetitia ! (vidéo épisode du 17 octobre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1026 du 17 octobre 2024, Antoine grille Jasmine et Jim

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.