C dans l’air du 15 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 15 octobre 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 15 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Budget : cacophonie au gouvernement

Le budget 2025, proposé par le gouvernement de Michel Barnier et dévoilé jeudi dernier, inclut plusieurs mesures controversées telles que le report de la revalorisation des pensions de retraite, une hausse de la taxe sur l’électricité, un renforcement du malus automobile, et la suppression de certains postes de fonctionnaires. Il sera débattu à l’Assemblée nationale à partir du lundi 21 octobre, mais suscite déjà des tensions, tant au sein de l’opposition que du gouvernement lui-même.



Publicité





Certains ministres, récemment nommés, ont exprimé leur désaccord. Le garde des Sceaux Didier Migaud a menacé de quitter son poste si le budget de la justice n’était pas augmenté. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a proposé de taxer le gaz plutôt que l’électricité, mais a été contredite par le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin. Ces désaccords internes révèlent des divisions au sein de la coalition gouvernementale.

Des figures politiques telles que Gérald Darmanin, ancien ministre des Comptes publics, se sont également opposées à toute hausse d’impôts. Parallèlement, les députés Renaissance, sous la direction de Gabriel Attal, ont proposé un « contre-budget » en réponse à celui des ministres de l’Économie et des Finances, Laurent Saint-Martin et Antoine Armand.

Une autre source de discorde est l’annonce d’une nouvelle loi sur l’immigration pour début 2025, faite par Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement. Cette annonce a suscité des critiques, notamment de Gabriel Attal, qui a jugé cette loi « non prioritaire ». Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, y voit un geste en direction de l’extrême droite, tandis que le Rassemblement national, par la voix de Jordan Bardella, se réjouit de cette initiative.

La situation s’accélère au Parlement avec l’examen du budget 2025 par la commission des finances dès ce mercredi, tandis que le Rassemblement national s’apprête à présenter son propre « contre-budget ». De plus, l’Élysée, l’Assemblée nationale et le Sénat ont renoncé à une augmentation de leurs dotations pour montrer l’exemple, alors que le Premier ministre a réuni les responsables de sa majorité relative pour tenter de maintenir l’unité.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 15 octobre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.