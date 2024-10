Ici Tout Commence spoiler : découvrez le prof du premier cours clandestin ! (vidéo épisode du 29 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – La résistance va s’organiser à l’institut le temps de l’interruption des cours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, les étudiants se réunissent à la coloc des marais pour le tout premier cours clandestin…











Le trio Victorine, Carla et Bérénice est à fond ! Elles ont tout orchestré pour le lancement officieux des cours clandestins à l’Institut. Tout se passera dans la colocation du Marais, sous la supervision de Tom Azem, qui a gentiment accepté de les aider.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Tom prend son rôle très à cœur : il a même préparé un grand discours pour ses élèves clandestins. Solal s’est également joint à l’équipe, et, au grand dam de Victorine, Milan aussi… Sans plus attendre, Tom commence à donner ses consignes. Nos étudiants motivés découvriront rapidement que mener des cours clandestins est bien plus complexe qu’ils ne l’avaient imaginé… Et que Tom n’est peut être pas la bonne personne pour enseigner !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1034 du 29 octobre 2024, Tom s’improvise prof

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.