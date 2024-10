C dans l’air du 25 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 25 octobre 2024





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 25 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Barnier : déjà un mois dans l’ « enfer de Matignon »… et de l’Assemblée !

Un mois après l’entrée en fonction de son gouvernement, Michel Barnier s’efforce d’établir une méthode et un style de gouvernance durable. Ce vendredi, il se rendra dans le Rhône, récemment touché par de graves inondations le 17 octobre, pour y présenter le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique. Ce plan vise à préparer le pays aux impacts d’un réchauffement de +4 °C d’ici la fin du siècle, alors que le débat budgétaire de 2025 à l’Assemblée nationale envenime le climat politique.



Le gouvernement Barnier rencontre des difficultés face à des parlementaires de plus en plus hostiles au projet de loi de Finances. La semaine dernière, la commission des finances a profondément remanié la première version du texte avec le soutien de la gauche et du Modem, tandis que les députés de la majorité présidentielle, ainsi que ceux de la droite et du RN, ont voté contre, entraînant le rejet de cette nouvelle version. Depuis lundi, c’est donc la version initiale qui est débattue dans l’hémicycle, mais là encore, des divisions au sein de la coalition conduisent le gouvernement à des échecs. Les députés ont ainsi adopté une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, en élargissant son assiette et en la pérennisant, malgré l’opposition de l’exécutif et avec le soutien du MoDem, pourtant membre de la coalition.

Les oppositions accusent désormais le camp gouvernemental d’obstruction, visant à ralentir les discussions sur le budget. Près de la moitié des 3650 amendements sur les recettes ont été déposés par les députés LR et de la majorité. Le NFP et le RN craignent que le gouvernement cherche à envoyer le texte au Sénat, où Barnier dispose d’une majorité, sans vote en Assemblée, ce qui éviterait un rejet et ouvrirait la porte au 49.3.

Mercredi, en Conseil des ministres, le gouvernement Barnier a signalé qu’il pourrait recourir au 49.3, bien que cela reste en suspens, selon la porte-parole Maud Bregeon. Michel Barnier souhaite pour l’instant donner le temps au débat, espérant démontrer l’inconsistance de certains élus, empêtrés dans une surenchère fiscale. Cependant, cette stratégie comporte le risque de s’aliéner l’opinion publique : selon un sondage Elabe, 61 % des Français jugent sa politique « sur la mauvaise voie ». La coalition est également fragilisée par des ambitions personnelles, alors que la présidentielle de 2027 se profile. Au sein du parti Renaissance, la course à la présidence est engagée entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal.

Quelles stratégies Barnier met-il en œuvre pour faire adopter le budget 2025 ? Quelle tournure prend le duel Borne-Attal pour la présidence de Renaissance, et potentiellement pour 2027 ? Enfin, comment les entreprises réagissent-elles à cette situation politique ? Nos journalistes ont interrogé Thierry Cotillard, PDG d’Intermarché, pour en savoir plus.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 25 octobre 2024 à 17h40 sur France 5.