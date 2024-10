Ici Tout Commence spoiler : Gaspard lance un défi à Léonard (vidéo épisode du 8 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Gaspard et Léonard dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Gaspard est au bout du rouleau et se confie à Maya.





Il n’a pas dormi de la nuit ! Et pour cause, Gaspard a fait exprès d’écouter de l’opéra toute la nuit… Léo n’en peut plus et Gaspard débarque.







Il le provoque une énième fois avant de lui proposer un deal : celui remportera le prochain défi sur Oz gardera la chambre pendant 3 jours !

Léo accepte et Maya lui rappelle qu’il s’est déjà fait rappeler à l’ordre par le chef Delobel. Il risque gros, d’autant que le prochain défi démarrera quand il sera en plein service !



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1019 du 8 octobre 2024, Gaspard pousse Léo à la faute

