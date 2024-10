Plus belle la vie : Djawad et Estelle, la fin de l’histoire ? La réponse de la production !

Publicité





On peut dire que la récente histoire entre Djawad et Ariane a été une véritable surprise pour les fidèles téléspectateurs de la série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Une histoire qui d’ailleurs n’a pas ravie tout le monde, beaucoup trouvant qu’ils n’allaient pas bien ensemble.





Et pour les fans de la première heure, on est toujours nostalgique de l’histoire d’amour entre Djawad et Estelle.







Publicité





Mais alors qu’Estelle a quitté le Mistral le 2 février dernier pour partir en stage à Lyon, a-t-elle encore un avenir avec Djawad ? La production de la série a répondu dans une interview pour Allociné.

« J’ai envie de dire que dans Plus belle la vie, tout est possible« , a répondu Clémentine Planchon, productrice de « Plus belle la vie, encore plus belle ».



Publicité





« Je n’ai personnellement jamais connu Estelle et Djawad en couple. Je ne suis pas sûre que ce soit un fil à refaire. Ils ont déjà été beaucoup ensemble. Ce n’est pas du tout impossible, mais ce n’est pas non plus notre plan » a-t-elle expliqué, au risque de décevoir de nombreux fans.

« Si nous avons une bonne histoire à raconter, nous ne nous l’interdirons pas. Mais cette idée de Djawad et Ariane ensemble, je la trouve plutôt efficace. Pour le moment ce n’est pas forcément une histoire d’amour, donc on ne se projette pas encore sur autre chose »

Rappelons qu’en début d’année au moment du retour de la série sur TF1, Francesco était marié à Estelle mais il avait complètement perdu les pédales, aveuglé par sa jalousie vis à vis de Djawad. Et Estelle avait finir par réaliser que Djawad était son âme soeur. Mais une fois Francesco en prison, elle a eu besoin de prendre du recul et elle a quitté Marseille en embrassant Djawad.