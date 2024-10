Ici Tout Commence spoiler : Hippolyte coache Laetitia et dérape ! (vidéo épisode du 8 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Contre l’avis de Stanislas, Laetitia va se lancer dans le championnat en candidat libre dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et malgré son lourd passif, la mère de Kelly va choisir de se faire coacher par Hippolyte Duchesnay ! Evidemment, il va déraper…











À l’approche du championnat inter-écoles des maîtres d’hôtel, Laetitia cherche à prouver sa valeur face à Hippolyte du Chesnay. Cependant et malgré le passé violent du père de Stanislas, elle ne s’attendait pas du tout à la tournure des événements…

Fidèle à son habitude, le vieil homme se montre particulièrement agressif et ne ménage pas ses reproches. Mais Laetitia, avec son fort tempérament, ne se laisse pas faire et riposte. Alors que la situation aurait pu dégénérer, contre toute attente, Hippolyte finit par s’excuser ! Laetitia aurait-elle réussi à adoucir le sévère père Duchesnay ? Il lui donne des conseils avisés qui pourrait bien lui permettre de rivaliser avec Billie et Thibault…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1019 du 8 octobre 2024, Hippolyte dérape et s’excuse

