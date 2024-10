C à vous du 3 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 3 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Avant sa rentrée politique ce week-end, Raphael Glucksmann, député européen et coprésident de Place publique, est l’invité de C à vous

🔵 Lille-Real Madrid : l’incroyable exploit du LOSC. On revient sur cette rencontre avec Olivier Létang, Président du club du LOSC et Jean-Philippe Leclaire, directeur adjoint de la rédaction du journal « L’Équipe »



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Ingrid Daho, fondatrice de « ChapChap Food » dans le Val-d’Oise

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Bérengère Krief nous parle de son spectacle « Sexe » qu’elle jouera le 9 octobre au Théâtre de l’Oeuvre à Paris et en tournée dans toute la France à partir de janvier 2025

🔵 Dans la Suite de C à vous : Bruno Solo pour l’émission « Aidants » diffusée le mardi 8 octobre à 21h05 sur France 5; et Kate Winslet, qui présente le film « Lee Miller » réalisé par Ellen Kuras et en salle le 9 octobre

