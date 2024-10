Ici Tout Commence spoiler : l'énorme revirement de Laetitia !... (vidéo épisode du 11 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Laetitia est difficile à suivre dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors qu’elle est en pleine épreuve du championnat et sur le point d’impressionner le jury, Laetitia se laisse déstabiliser par les commentaires de Billie et Thibault et prend une lourde décision !











Laetitia s’apprête à démontrer ses compétences lors d’une épreuve de découpe de viande. Mais alors qu’elle s’apprête à montrer sa maitrise d’une technique ancienne que personne ne connait, elle semble-t-elle soudain déstabilisée…

Elle avait pourtant de quoi être confiante : le soutien d’Hippolyte du Chesnay, président d’honneur, et un message encourageant de son compagnon Stanislas. Cependant, en pleine épreuve, Laetitia entend les commentaires nauséabondes et méchants de Thibault et Billie qui rappellent que c’est une menteuse. Elle craque complètement. Rongée par les remords, elle prend une décision radicale : elle abandonne !

