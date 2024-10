Quotidien du 8 octobre 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 8 octobre 2024, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 8 octobre 2024

➤ Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, François Civil, Mallory Wanecque et Malik Frikah pour « L’amour ouf » en salles le 16 octobre.

Synopsis : Dans les années 1980, dans le Nord-Est de la France, Clotaire et Jackie, deux adolescents, se retrouvent emportés par une passion dévorante malgré des origines sociales très différentes : elle provient d’une famille bourgeoise, tandis que lui grandit dans un milieu ouvrier. Leur relation, pourtant condamnée dès le départ, pousse Clotaire dans une spirale qui le mène à commettre des actes criminels et à passer 12 ans en prison. À sa sortie, il est résolu à reconquérir Jackie et à reprendre leur histoire là où elle s’est brisée.



