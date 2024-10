C à vous du 8 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 8 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Dissolution : retour sur les 28 jours qui ont stupéfié la France avec la journaliste, Pauline de Saint Remy. Elle publie demain « La surprise du chef. De la dissolution aux élections, 28 jours qui ont stupéfié la France »

🔵 Marseille : des tueurs à gages de plus en plus jeunes. On en parle avec Christian Sainte, directeur national de la police judiciaire (DNPJ)



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jérôme Schilling, chef MOF du restaurant “Lalique” – Château Lafaurie-Peyraguey à Bommes (Gironde)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Paul de Saint Sernin pour son spectacle « Paul de Saint-Sernin » au Théâtre du Marais à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Laure Calamy pour la série « Une amie dévouée », dont le premier épisode sera disponible en streaming sur Max dès le vendredi 11 octobre; et Fabrice Arfi pour la sortie de son roman « La Troisième vie » disponible

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 8 octobre 2024 à 19h sur France 5.