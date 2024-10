Ici Tout Commence spoiler : Tom fait une étonnante proposition à Milan (vidéo épisode du 16 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Tom et Milan, c’est très tendu depuis le début dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et pour cause, Tom a peur de Milan depuis qu’il sait qu’il a fait de la prison ! Et cette semaine, Tom va penser son coloc se drogue et enquêter… Mais dans quelques jours, il va lui faire une surprenante proposition !











Milan peine à trouver le sommeil ces derniers temps. Contre toute attente, Tom semble avoir la solution : il propose au jeune cuisinier d’essayer une méthode insolite, l’ASMR. D’abord sceptique, Milan accepte sans trop y croire. Ancien Youtubeur spécialisé en ASMR, Tom maîtrise l’art des chuchotements, des bruits de bouche, du froissement de papier bulle ou encore du passage d’une brosse à cheveux. Malgré tous ses efforts, Milan reste désespérément éveillé… Mais pourquoi Tom se montre soudainement si attentionné ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1025 du 16 octobre 2024, Tom aux petits soins avec Milan

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.