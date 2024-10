Ici Tout Commence spoiler : Zoé se venge de Gary... (vidéo épisode du 31 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Zoé et Gary, on peut dire que c’est compliqué dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Zoé a surpris Gary entrain de parler d’elle avec Thelma et Mattéo, elle a mal compris la situation et décide de se venger !











Publicité





Gary se pose beaucoup de questions sur les sentiments qu’il ressent pour Zoé. Et si c’était plus que de l’amitié ? Thelma et Mattéo essayaient de l’aider à y voir clair quand Zoé les a surpris et elle a cru qu’ils se moquaient d’elle.

Alors pour Halloween, Zoé va se venger de Gary et lui faire une énorme frayeur ! On peut dire que Gary n’est pas prêt de l’oublier…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Teyssier de retour, les résumés jusqu’au 15 novembre 2024



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1036 du 31 octobre 2024, Zoé se venge de Gary

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.