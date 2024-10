Un Si Grand Soleil spoiler : Eliott parle à Muriel, Curtis en garde à vue (épisode du 1er novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1503 du 1er novembre 2024 – Les choses vont se corser pour Eliott dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Curtis et Noam ont été arrêtés et sont en garde à vue. De son côté, Eliott a évité de peu la catastrophe, il a jeté le sac contenant la drogue de Curtis dans l’eau !











Publicité





Il rentre encore sous le choc chez lui, prétextant avoir failli avoir un accident de voiture. Et alors que Muriel a trouvé un local pour leur entreprise, Eliott décide de lui parler. Il lui explique que l’oncle de Charles a finalement renoncé à son aide financière. Ils vont donc devoir attendre pour se lancer !

A Charles, Eliott assure qu’il va tout arrêter. Mais au commissariat, Noam et Curtis ont un discours bien rôdé. Curtis assure n’être qu’un simple consommateur et Noam explique avoir trouvé la drogue sur une plage et avoir décidé de la vendre pour se faire de l’argent…

La police les garde mais Curtis devrait bien s’en sortir. Pas sûr qu’il apprécie quand il découvrira qu’Eliott a jeté la drogue…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Eve dérape, un couple se forme, les résumés jusqu’au 15 novembre 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici