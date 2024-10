« Inès et Yvan, l’amour sur un fil » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 2 (9 octobre 2024)

Publicité





« Inès et Yvan, l’amour sur un fil » au programme TV du 9 octobre 2024 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Inès et Yvan, l’amour sur un fil ». Une comédie romantique et sociale réalisée par Alexandre Castagnetti ayant pour cadre une usine textile d’une petite ville de Charente où les salariés se battent pour sauver leurs emplois.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Inès et Yvan, l’amour sur un fil » : l’histoire

Après avoir perdu son emploi, Inès est contrainte de quitter Paris et de s’installer chez sa sœur à Mouellade-sur-Mer, en Charente, le temps de se remettre sur pied. À contrecœur, elle postule pour un poste d’hôtesse d’accueil dans une entreprise textile locale. Mais dès son premier jour chez Charente Filatures, elle est prise par erreur pour la nouvelle directrice générale, envoyée de Paris pour mettre en place un plan social.

Plutôt que de rectifier la situation, Inès décide de tirer parti de ce malentendu pour encaisser un mois de salaire sans se faire démasquer. Malgré l’hostilité évidente d’Yvan, le fondateur de l’entreprise, elle se prend au jeu et commence à se demander si elle ne pourrait pas, au passage, sauver l’entreprise et préserver les emplois des ouvrières. Cependant, les choses se compliquent lorsque des sentiments inattendus viennent perturber la collaboration entre Inès et Yvan…



Casting : interprètes et personnages

Avec Shemss Audat (Inès), Bruno Debrandt (Yvan), Nathalie Cerda (Martine), Cécile Rebboah (Sofia), Nicolas Grandhomme (Jérôme), François Pérache (Manuel Fisher), Cyril Couton (Nicolas Charbonnier)