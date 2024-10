« Nightsleeper », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (9 octobre 2024)

Publicité





Nightsleeper, vos épisodes inédits du mercredi 9 octobre 2024 – C'est ce mercredi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Nightsleeper ». Au programme aujourd'hui, les deux premiers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Nightsleeper » : présentation de la série

Lorsque le train de nuit Glasgow-Londres est piraté à l’aide d’un dispositif inconnu, douze passagers se retrouvent piégés à bord. Le train devient incontrôlable, et toutes les communications sont coupées. Cependant, Joe Roag (Joe Cole), un ancien policier, parvient à entrer en contact avec Abby Aysgarth (Alexandra Roach), directrice de la cybersécurité, grâce à un téléphone satellite. Abby et son équipe découvrent rapidement que non seulement le train, mais l’ensemble du réseau ferroviaire a été compromis, rendant toute tentative de contrôle impossible. Désormais liés uniquement par un téléphone, Joe et Abby doivent unir leurs forces pour stopper le train et sauver les passagers.

Personnages et interprètes

Avec : Alexandra Roach (Abby Aysgarth), Joe Cole (Joe Roag), Kim Chapman (Lindsey Ellis), Adam Mitchell (Mouse)



Votre épisode du 9 octobre

Épisode 1 : Joe Roag, un policier en congé, voyage à bord du train de nuit reliant Glasgow à Londres. En plein trajet, il découvre qu’une tentative de prise de contrôle à distance du train est en cours. Pour faire face à la menace, il contacte immédiatement Abby, directrice du centre national de cybersécurité. Mais très vite, une attaque massive frappe tout le réseau ferroviaire britannique, et si une évacuation rapide des passagers n’est pas mise en place, leurs vies seront en grave danger…

Épisode 2 : La cyberattaque sur le réseau ferroviaire empêche Abby de détecter les obstacles sur la voie du train de nuit. Elle comprend alors qu’une véritable course contre la montre s’engage pour éviter une catastrophe imminente. Malgré le soutien de Liz Draycott, la ministre des Transports, le mystérieux attaquant semble toujours garder une longueur d’avance. Il lui faudra déployer toute son ingéniosité pour stopper le train avant que le pire ne se produise…

VIDÉO bande-annonce