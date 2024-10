« Koh-Lanta : la tribu maudite » du 15 octobre : une élimination directe, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO épisode 9)

Publicité





« Koh-Lanta : la tribu maudite », épisode 9 du mardi 15 octobre 2024 – Après l'élimination de Fabrice lors du conseil la semaine dernière, place à l'épisode 9 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Ce soir, Hugo fête son 100ème jour dans Koh-Lanta !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« Koh-Lanta : la tribu maudite », présentation de l’épisode 9

Aux Philippines, coup de théâtre chez les ex-rouges : Gustin va les trahir et s’allier aux ex-jaunes ! Frédérique entend la rumeur et ne sait plus quoi penser… Au sein de la tribu réunifiée, les certitudes du passé volent en éclats ! Tout est bouleversé et un aventurier se blesse.

Et Denis annonce une terrible nouvelle : l’aventurier qui arrivera premier du jeu de confort aura la récompense, mais le dernier sera immédiatement éliminé !



VIDÉO Koh-Lanta extrait vidéo de l’épisode 9 du 14 octobre