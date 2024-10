Le clap de fin de « Touche pas à mon poste » ? Cyril Hanouna et Canal, c’est fini !

Publicité





Coup de tonnerre pour les fans de Cyril Hanouna et son talk « Touche pas à mon poste » sur C8. Alors que la chaîne sera supprimée de la TNT en mars prochain, l’animateur phare s’apprêterait à quitter le groupe Canal, comme l’indique le Parisien.











« Officiellement, Vincent Bolloré n’a rien décidé pour l’après-28 février. Mais une chose est sûre : si le Conseil d’Etat valide la fermeture de C8, les options de Cyril Hanouna sont quasi nulles. Ses projets de bascule sur Canal + ou d’arrivée en soirée sur CNews ont été retoqués. » explique le journaliste du Parisien dans un article publié ce week-end.

Et toujours selon le Parisien, TPMP pourrait tirer sa révérence dès le 20 décembre : « Janvier et février sont les mois les plus calmes en termes de recettes publicitaires, donc je ne vois pas l’intérêt de repartir début janvier en perte sèche« , aurait expliqué une source proche du dossier.

Vincent Bolloré devrait prendre une décision en décembre.



