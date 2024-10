L’amour est dans le pré du 21 octobre : des choix et des déceptions ce soir sur M6 (épisode 10)

Publicité





L’amour est dans le pré du 21 octobre 2024 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 19 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, l’épisode 10 avec la suite des séjours à la ferme des agriculteurs à la recherche de l’amour.





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6play.







L’amour est dans le pré du 21 octobre, présentation de l’épisode 10

Les agriculteurs et les prétendantes continuent d’apprendre à mieux se connaitre et les préférences commencent à se faire sentir. Des rapprochements s’opèrent et pour certains, l’heure des choix a sonné ! Évidemment, ces choix vont faire des déçues parmi les prétendantes mais c’est le chemin vers de belles histoires d’amour pour nos agriculteurs !

VIDÉO L’amour est dans le pré du 21 octobre, extrait



"Je pense que ce sont les plus belles de l'émission"

Moment crucial pour Rozenn et Nadia : la rencontre avec les proches de Mickaël !#ADP, tous les lundis à 21:10 sur M6 et déjà disponible en avant-première sur @M6plusofficiel avec l’option M6+MAX 📺 pic.twitter.com/FK99J4VuXM — M6 (@M6) October 18, 2024

Rappel de la présentation de la saison

Découvrez les 12 agriculteurs de la saison 19, tous en quête d’amour ! Qu’ils soient éleveurs, céréaliers, viticulteurs ou sauniers, ils viennent d’horizons variés, mais partagent tous le même désir : vivre une belle histoire d’amour. Lors des speed-dating, ils (re)découvriront les plaisirs des premières rencontres. Ensuite, chacun poursuivra l’aventure de manière individuelle, que ce soit à la ferme, chez leur prétendant(e), ou lors d’un week-end romantique, avec l’espoir de trouver le grand amour.

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.