Le Meilleur Pâtissier du 24 octobre : l’épisode 3 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Le Meilleur Pâtissier du 24 octobre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Après l’élimination de Laetitia la semaine dernière, la « Biscuiterie du Meilleur Pâtissier » ouvre ses portes à nos 11 amateurs qui vont devoir réaliser d’incroyables créations… en biscuit !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 24 octobre 2024, présentation de l’épisode 3

L’épreuve créative : Construire « LMP Ville »

Pour cette première, nos pâtissiers amateurs devront créer un village entier en biscuit ! Chaque participant réalisera sa propre maison gourmande : qu’il s’agisse de celle de leur enfance, de leur maison actuelle ou encore de celle de leurs rêves. Du sol au plafond, chaque maison sera en biscuit, et cachera à l’intérieur un gâteau délicieux. Prêts ? À vos marques, bâtissez !

L’épreuve technique : La somptueuse « Boîte à biscuits » d’Aurélien Cohen

Quelle biscuiterie serait complète sans la fameuse boîte à biscuits ? Avec un tressage minutieux, un florentin au miel et une étoile en sucre isomalt, le grand pâtissier Aurélien Cohen dévoile ses astuces pour réussir cette pièce d’exception. Les pâtissiers devront suivre attentivement la recette pour impressionner Cyril et Mercotte.



L’épreuve surprise : Des biscuits en version XXL !

Madeleine géante, petit beurre XXL ou palmier colossal… les pâtissiers devront recréer un biscuit emblématique en format géant ! Le plus impressionnant décroche le Cupcake d’or, garantissant sa place pour la semaine prochaine. Cette épreuve sera cruciale pour savoir qui remportera le tablier bleu tant convoité, et qui devra malheureusement quitter l’aventure.

Le Meilleur Pâtissier saison 13, rappel de la présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !

Le Meilleur Pâtissier du 24 octobre, extrait vidéo

