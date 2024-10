Les Cinquante du 30 octobre 2024 : 2 éliminés, une trahison (résumé + replay épisode 43)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 43 du mercredi 30 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 43 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Simon, Julie B, Jade, Lisa-Marie et Soraya sont sur le banc des éliminés.











Les joueurs victorieux doivent voter alors que les éliminés rejoignent le château. Julie est très remontée, surtout que Simon a pipé le jeu.

Le Lion annonce que les joueurs vont pouvoir sauver 3 personnes, il y aura donc 2 éliminés. Après les votes, les éliminés reviennent et le Lion annonce verdict.

La première sauvée avec 18 voix sur 20, c’est Julie B. ! Elle est suivie de Jade, sauvée avec 16 voix.



Soraya et Lisa-Marie éliminées

Le Lion annonce ensuite la première éliminée, c’est Soraya avec seulement 7 voix sur 20. Elle est sous le choc. Et le Lion annonce ensuite que Simon est sauvé avec 12 voix sur 20. Lisa-Marie est éliminée avec seulement 7 voix !

Grosse trahison pour Lisa-Marie, Kévin n’a pas voté pour elle ! Elle est choquée et déçue, elle met Kévin à la porte de sa chambre. Et Cassandra est dégoûtée et explique à Soraya qu’aucun garçon n’a voté pour elle. Cassandra est sous le choc que les garçons aient préféré sacrifier Soraya pour sauver Jade. Simon est du même avis, il ne comprend pas.

Enzo provoque Nikola qui mange, il l’envoie sèchement balader. Nikola culpabilise, il a l’impression d’être une mauvaise personne. Et Simon annonce à Kévin et Nikola qu’il n’a plus confiance en eux. Ces deux là décident de se rallier à Stéphane et Jade !

Les Cinquante, le replay du 30 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 43 ce mercredi 30 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 31 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 44.