Un Si Grand Soleil du 31 octobre : Noam et Curtis arrêtés, Alix aide Maéva (résumé épisode 1502 en avance)

Un si grand soleil du 31 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1502 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 31 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Boris et Laurine remarquent que Catherine est sur son ordinateur, elle s’est déjà remise au travail. Elle fait remarquer à Boris qu’il a petite mine, Laurine dit qu’il a des soucis avec une collègue mais Catherine s’en va. Elle a rendez-vous avec son assistante.

Louis relit les statuts de son entreprise, il va déposer son capital social. Léonore lui donne des conseils mais il a déjà tout prévu. Pendant ce temps là, Maéva est avec Tom et elle lui montre la marque qui veut bosser avec elle. Tom est content pour elle, ça va la changer de Louis. Maéva n’est pas d’accord, mais Louis ne répond plus à ses messages. Tom pense qu’il est jaloux.



Chez L Cosmétiques, Boris dit à Muriel qu’elle fait une erreur en quittant L Cosmétiques. Muriel lui dit qu’elle va monter une boite avec Eliott, Boris pense qu’Elisabeth ne va pas être contente. Muriel le sait mais lui demande de ne rien dire. Il promet qu’il ne dira rien.

Louis appelle Flore, il lui laisse un message. Il aimerait lui proposer d’être artiste pour ses tee-shirts.

Lenny Vasquez vient voir Maéva à la galerie. Il lui demande si elle a réfléchi à sa proposition. Maéva dit que oui et elle est partante pour rejoindre son équipe. Il va lui envoyer un contrat cette semaine. Alix intervient et se présente comme l’agent de Maéva, elle veut en savoir plus sur le contrat. Alix négocie les pourcentages sur les ventes de Maéva.

Alex et Thierry suivent Noam. Mais son scooter ne démarre pas. Ils ont peur qu’il loupe son rendez-vous. Au même moment, Curtis monte dans le VTC d’Eliott.

Flore rappelle Louis. Il explique avoir monté sa boite, il lui explique qu’il voudrait faire vivre ses oeuvres en utilisant ses croquis. Elle aime bien l’idée et va le rappeler. Mais Tiago a tout entendu et n’apprécie pas. Flore crève l’abcès, elle lui assure qu’ils n’ont parlé que de sa boite. Tiago pense que Louis a toujours des sentiments pour elle. Flore lui assure que ça ne recommencera pas avec Louis.

Curtis explique à Eliott qu’il veut investir dans des business légaux, il aimerait mettre de l’argent dans sa boite. Eliott décline. Curtis pense qu’il manque d’ambition. Eliott se gare, Curtis dit qu’il n’en a pas pour longtemps… Pendant ce temps là, Noam démarre enfin, suivi par la police.

Noam retrouve Curtis, la police est là et les arrête ! Eliott voit la scène et flippe, il récupère le sac de Noam et le balance à l’eau ! Le chien mène la police à Eliott… Il fait mine de nettoyer sa voiture.

