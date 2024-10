Les mystères de l’amour du 27 octobre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 12 saison 35 en avance)

Publicité





Les mystères de l’amour du 27 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 12 de la saison 35 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 12 de la saison 35 et il s’intitule « Costa Rica ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 27 octobre 2024 – résumé de l’épisode 12 saison 35 « Costa Rica »

Fanny et Adrian, toujours isolés, partagent leurs confidences sur leurs vies respectives. Ingrid revient s’installer dans la maison de campagne, accompagnée de Zoé, ce qui ravit Nicolas, heureux de retrouver sa fille. Aurélie et Victor reçoivent la visite imprévue de Greg, tandis que Jeanne et Pierre font une rencontre des plus inattendues.

Les mystères de l’amour du 27 octobre – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.