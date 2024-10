Publicité





20h30 le dimanche du 27 octobre 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 27 octobre 2024 : les invités

🔵 Entretien exceptionnel avec Line Renaud

L’émission « 20h30 le dimancheé lance une nouvelle série d’entretiens avec des personnalités marquantes. Laurent Delahousse y explore leur parcours, miroir de leur époque et de notre histoire collective. Dans ce premier épisode, il rend visite à Line Renaud dans sa maison de La Jonchère, où elle réside depuis 1948. La chanteuse et actrice française évoque sa carrière entre la France et les États-Unis et se livre également sur des sujets intimes, notamment le deuil de la maternité et son expérience d’un avortement clandestin.



Line Renaud revient également sur ses engagements : devenue dans les années 1980 une figure de la lutte contre le sida, elle a cofondé le Sidaction aux côtés de Pierre Bergé, afin de collecter des fonds pour la recherche et soutenir les malades. Marquée par le décès de sa mère il y a vingt ans, elle milite aujourd’hui pour l’aide active à mourir. Marraine de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), elle s’est exprimée en 2021 à l’Assemblée nationale en faveur d’une loi garantissant « le droit à une fin de vie libre et choisie ».

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV