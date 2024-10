« Lettres magiques au père Noël » : votre téléfilm de Noël ce 25 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Lettres magiques au père Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 25 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Lettres magiques au père Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Lettres magiques au père Noël » : l’histoire, le casting

Sam et Izzy rendent visite au Père Noël dans une librairie, où il leur offre un stylo magique pour écrire leur liste de cadeaux. À chaque lettre écrite, leur grand-mère s’efforce de réaliser leurs souhaits. Cependant, leur plus grand désir est de voir leurs parents, Rebecca et Enrique, se réconcilier.

Avec : Katie Leclerc (Rebecca), Raphael de la Fuente (Enrique), Laura Cerón (Camilla), Kellen Raffaelo (Sam)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un nouvel ami pour Noël ».

« Un nouvel ami pour Noël » : l’histoire et le casting

Un professeur rencontre une experte en éducation canine après avoir perdu la vue et avoir adopté un chien guide pour aveugles.

Avec : Amber Marshall (Peyton), Ben Mehl (Trevor), Ava Weiss (Annie), Justin Nurse (Chad)