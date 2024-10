« Monsieur Parizot », votre téléfilm inédit ce soir sur TF1 (7 octobre)

Publicité





Monsieur Parizot au programme TV du lundi 7 octobre 2024 – C’est ce lundi soir que TF1 diffuse le téléfilm inédit « Monsieur Parizot », dérivé de la série « Camping Paradis » avec Patrick Paroux, Carole Richert, Firmine Richard, et Clémence Lassalas.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Monsieur Parizot » : présentation du téléfilm/h2>

Bien que nous connaissions Monsieur Parizot comme le vacancier emblématique de « Camping Paradis », nous ignorons comment il occupe ses journées le reste de l’année. Installé à Colmar, ce jeune retraité se consacre avec passion au cyclisme et à la littérature criminelle, sans oublier son amour pour les films policiers. Mais tout bascule lorsqu’un de ses compagnons de vélo trouve la mort dans un accident suspect. Convaincu qu’il s’agit d’un meurtre, Christian Parizot se lance dans une enquête. Avec l’aide d’une jeune gendarme prête à contourner les règles, il s’infiltre dans un château abritant une famille de la noblesse alsacienne, où chacun semble cacher de sombres secrets. Tous ont un mobile, mais lequel est le meurtrier ? Parizot, devenu détective amateur, parviendra-t-il à découvrir la vérité avant qu’un autre drame ne survienne ? Quand le campeur préféré des Français se mue en Hercule Poirot, on peut s’attendre à une aventure à la fois palpitante et pleine d’humour, rythmée par des émotions fortes et des rebondissements inattendus.



Publicité





Interprètes

Avec : Patrick Paroux (Christian Parizot), Carole Richert (Astrid St Ulrich), Firmine Richard (Josiane), Clémence Lassalas (Alexandra Bauer), Olivier Sitruk (Sinclair Vandeuil), Sören Prévost (Hans), Diane Dassigny (Faustine St Ulrich), Charlie Joirkin (Jennifer Maillard), Piérick Tournier (Vianney St Ulrich), Charlotte Lacoste (Camille St Ulrich), Bruno Dreyfürst (Capitaine Brunet), Houaria Kaidari (Maître Béatrice Klein)

Avec la participation de : Philippe Caroit (Jean-Dominique St Ulrich)

Bande-annonce