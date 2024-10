Nightsleeper du 16 octobre 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Nightsleeper, vos épisodes inédits du mercredi 16 octobre 2024





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 16 octobre

Épisode 3 : Quand Joe apprend qu’un des passagers pourrait être armé et travailler en collaboration avec les hackers, il doit rapidement discerner à qui accorder sa confiance. De son côté, Abby prend la décision audacieuse de forcer le conducteur à dévier le train de la ligne principale, juste à temps. Alors que Joe se rapproche dangereusement de la menace intérieure et qu’Abby réussit à coincer le train sur une voie secondaire, l’arrivée de la police sera-t-elle suffisamment rapide ?

Épisode 4 : Après la tragédie, les passagers, bouleversés, commencent à se retourner les uns contre les autres. Abby, désespérée, essaie de rallier Joe, toujours sous le choc, et de le convaincre de reprendre les rênes. Pendant ce temps, Hud, dans une tentative désespérée de stopper le train à sa manière, met encore davantage en péril les voyageurs. Joe se retrouve alors à devoir gérer plusieurs crises à la fois. Parallèlement, Abby tente de persuader Pev et Tobi de prendre des mesures drastiques pour l’aider à découvrir ce que Miller lui cache vraiment.



« Nightsleeper » : rappel de la présentation de la série

Lorsque le train de nuit Glasgow-Londres est piraté à l’aide d’un dispositif inconnu, douze passagers se retrouvent piégés à bord. Le train devient incontrôlable, et toutes les communications sont coupées. Cependant, Joe Roag (Joe Cole), un ancien policier, parvient à entrer en contact avec Abby Aysgarth (Alexandra Roach), directrice de la cybersécurité, grâce à un téléphone satellite. Abby et son équipe découvrent rapidement que non seulement le train, mais l’ensemble du réseau ferroviaire a été compromis, rendant toute tentative de contrôle impossible. Désormais liés uniquement par un téléphone, Joe et Abby doivent unir leurs forces pour stopper le train et sauver les passagers.

Personnages et interprètes

Avec : Alexandra Roach (Abby Aysgarth), Joe Cole (Joe Roag), Kim Chapman (Lindsey Ellis), Adam Mitchell (Mouse)