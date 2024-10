« Un soupçon » : votre nouvelle série avec Odile Vuillemin ce soir sur France 2 (16 octobre 2024)

Publicité





« Un soupçon » – le synopsis

Qui est vraiment Isabelle ? Une tueuse en série, une manipulatrice, une femme fatale, ou simplement une mère au foyer qui a dû se battre pour survivre depuis son enfance ? C’est ce que cherche à découvrir la capitaine de gendarmerie Mathilde Delboscq, chargée d’enquêter sur la mort de Pascal Dubreuil, le mari d’Isabelle. Appelée sur les lieux du drame, la jeune enquêtrice est loin de se douter qu’elle est sur le point de se retrouver face à l’affaire la plus marquante de sa carrière, peut-être même de sa vie.

Épisode 1 : Lorsqu’un homme est découvert mort au volant de sa voiture incendiée, immobilisée en pleine campagne provençale, la capitaine de gendarmerie Mathilde Delboscq ne tarde pas à conclure à un homicide : l’homme a été drogué puis exécuté. La victime, Pascal Dubreuil, est un entrepreneur local, père de deux enfants, menant une vie apparemment sans histoire aux côtés de sa femme Isabelle, propriétaire d’une boutique de fleurs. Ce drame est un choc dévastateur pour Isabelle, quadragénaire, qui partageait avec son mari une relation passionnelle et fusionnelle depuis douze ans. Cependant, au fil de l’enquête, l’image de cette famille parfaitement recomposée commence à se fissurer. Pascal, lourdement endetté pour sauver son entreprise, était en conflit avec son fils de 23 ans, Jérémie, et entretenait une liaison avec son assistante. Mais les soupçons prennent une tournure inattendue lorsque les enquêteurs découvrent qu’Antoine, le premier mari d’Isabelle et père de son fils, avait échappé de peu à la mort seize ans plus tôt, empoisonné accidentellement par le même neuroleptique retrouvé dans le sang de Pascal.



Épisode 2 : Alors que Mathilde tente de démêler le passé trouble d’Isabelle et sa relation complexe avec le père de son fils, de nouveaux éléments orientent l’enquête vers Jérémie. Ce dernier, en conflit avec son père à cause d’une querelle sur l’héritage de sa mère, nourrissait une rancœur profonde, notamment en raison de l’addiction de Pascal aux jeux d’argent. Malgré ses déclarations d’affection pour Jérémie et sa sœur Louise, Isabelle laisse discrètement planer l’idée que son beau-fils pourrait être coupable de parricide. Parallèlement, Mathilde découvre que Pascal avait offert un alibi à Isabelle avant leur mariage, la disculpant dans la mort suspecte de son premier mari, décédé dans l’incendie de leur maison. Bien qu’elle ait été blanchie à l’époque, Isabelle devient désormais la principale suspecte de Mathilde, qui est convaincue qu’elle a assassiné l’homme qui l’avait autrefois innocentée. En retrouvant l’ancien policier qui avait tenté de la confondre, ce dernier accuse Isabelle d’être une tueuse en série froide et manipulatrice, sans scrupules.

Avec Odile Vuillemin (Isabelle Dubreuil), Joyce Bibring (Mathilde Delboscq), Laurent Gamelon (Colonel Vasseur), Malik Elakehal El Miliani (Karim), Vincent Jouan (Jean-Louis Revault), Frédéric Bianconi (Jérome Delbosc), Maïra Schmitt (Louise Dubreuil), Roméo Mariani (Jérémie Dubreuil), Yann Sundberg (Antoine Garault), Paul Le Bourdon (Romain Garault), Franck Adrien (Procureur Saunier), Guillaume Denaiffe (Lionel Bernard), Floriane Jourdan (Clara), Roby Schinasi (Hugo), Cyril Lecomte (Pascal Dubreuil), François-Dominique Blin (Cyrille Lasalle), Alexandre Thibault (Commissaire Benameur), Aurélie Vaneck (Julie Alban), Laurent Mouton (Maître Costa) Laurence Saint Louis Augustin (bijoutière), Gilbert Traïna (Président du Tribunal), Suzy Deschamps (vendeuse lingerie), Bambo Da Silva (agent de sécurité), Maximilien Fussen (chef pompier), Gratiane de Rigaud (juré), Marie-Anne Cordonnier (journaliste TV), Anne-Marie Ponsot (voisine), Bruno Ricci (Docteur Vidal), Alexandre Thibault (Commissaire Benameur), Karine Angeon (gendarme)