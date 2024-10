Star Academy : quel programme ce mercredi avant les nominations ?

Publicité





Star Academy du mercredi 16 octobre 2024, programme – La première semaine continue au château pour les 15 élèves de la Star Academy 2024. Après leurs premières évaluations hier (voir notre résumé complet ici), c’est les tant redoutées nominations qui les attend aujourd’hui !





Quel programme ce mercredi au château de Dammarie-les-Lys ? On vous dit tout !







Publicité





La journée va démarrer à 9h30 avec un cours d’expression scénique avec Marlène Schaff.

Place ensuite au cours de danse avec Malika à 11h30. Et après la pause déjeuner, ils retrouveront Sofia Morgavi pour leur second cours de chant.



Publicité





Cet après-midi, vers 16h, Michaël Goldman viendra leur annoncer les noms des 3 élèves nominés cette semaine. Une annonce que l’on ne découvrira que vers 18h30 en fin de quotidienne.

Et enfin, les répétitrices Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue seront de retour afin d’annoncer aux élèves le programme du prime de samedi. Ils sauront qui va avoir la chance de chanter en duo avec les artistes présents (Grand Corps Malade, Rag’n’Bone Man, Joseph Kamel, et Jean-Louis Aubert). Les nominés retrouveront quant à eux le directeur dans son bureau afin d’avoir des explications et choisir la chanson sur laquelle ils défendront leurs places sur le prime.

Rendez-vous ce soir à 17h25 sur TF1 pour suivre la toute prochaine quotidienne de la Star Academy 2024 et découvrir les noms des nominés. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.