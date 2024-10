« Nos Terres Inconnues » du 9 octobre : ce soir direction le marais breton vendéen avec Inès Reg

Publicité





« Nos Terres Inconnues » du 9 octobre 2024 – Ce soir sur France 3, direction le marais breton vendéen avec Inès Reg dans un numéro inédit de « Nos Terres Inconnues ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou sur France.TV pour le replay.







« Nos Terres Inconnues » du 9 octobre 2024 : au programme ce soir

Pour sa dernière aventure dans « Nos terres inconnues », Raphaël de Casabianca embarque l’humoriste Inès Reg pour une exploration des eaux du marais breton vendéen. Entre éclats de rire et moments de réflexion, ils partent à la rencontre de femmes et d’hommes qui entretiennent un lien intime avec un littoral à la fois généreux et vulnérable.

Comment Inès Reg, citadine accomplie et emportée par un succès fulgurant, va-t-elle réagir face à cette immersion dans un univers où les marées et la migration des oiseaux dictent le rythme de la vie ?



