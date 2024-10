Arnaques du 9 octobre : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 9 octobre 2024 – Ce lundi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Arnaques du 9 octobre 2024 : sujets et reportages de ce soir

Travaux bâclés, escroqueries immobilières… Julien Courbet part en quête de ces arnaqueurs qui empoisonnent le quotidien des gens. Pendant plusieurs mois, les équipes de l’émission « Arnaques ! » se sont lancées à la poursuite de ces fraudeurs présumés.

– Foire : un vendeur de fenêtres fait plus de 90 victimes

Dans la région de Lyon, le patron d’une entreprise de portes et fenêtres escroque ses clients en encaissant les acomptes sans jamais livrer le matériel. Le préjudice s’élève à un million d’euros.



– Maçon : il mène la grande vie grâce à l’argent de ses victimes

À Marseille, un entrepreneur a floué une dizaine de clients, délaissant les chantiers une fois l’argent en poche. Montant de l’arnaque : plus de 100 000 euros.

– La maison de mon voisin est une vraie décharge

Dans le Gard, Philippe, atteint du syndrome de Diogène, accumule des déchets dans sa maison, causant une invasion de rats et de souris chez sa voisine Dalila.

– Stop aux cloches des vaches !

En Mayenne, des voisins en guerre dénoncent le bruit incessant des cloches de vaches, allant jusqu’à envoyer des menaces de mort au propriétaire des animaux. L’équipe de Julien Courbet tentera une nouvelle fois de résoudre ces conflits de voisinage.

« Arnaques » avec Julien Courbet c’est ce soir, mercredi 9 octobre dès 21h10 sur M6 et 6PLAY.