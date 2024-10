Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? Qui va en demi-finale ? (résumé et replay épisode 4 du 5 octobre 2024)

Publicité





« Pékin Express, l’épopée des maharadjas » résumé et replay de l’épisode 4 du samedi 5 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 4 de la saison Pékin Express. Après l’élimination de Rose-Marie et Cinzia, place à la quatrième étape pour les quatre binômes encore en compétition. A la clé, une place en demi-finale !





Stéphane accueille les 4 binômes pour lancer l’étape. Ils sont dans le désert du Thar, une vaste étendue de sable de plus de 200 000 km². Sous la chaleur écrasante, une mission emblématique les attend : un trek à dos de chameau !







Et Stéphane ajoute une difficulté : tenir un plateau avec un verre rempli d’eau ! A chaque fois que le verre tombera, ils devront s’arrêter. Ce trek rappelle de mauvais souvenirs à Jean-Claude et Axel, qui l’ont déjà vécu et avaient du abandonner en Jordanie.

Pour débuter le trek, chaque binôme va devoir trouver une gourde enfouie dans le sable. Et Stéphane leur remet une boussole. Clément et Emeline sont les premiers à trouver la gourde, ils débutent le treck les premiers.



Christophe et Claire trouvent la leur et repartent 2èmes. Jean-Claude et Axel suivent. Axel a peur pour son papi et l’encourage. De leur côté, Fabrice et Briac ont mis beaucoup de temps à trouver la gourde et démarrent avec un gros retard.

Axel fait tomber son verre, ils doivent s’arrêter. Fabrice et Briac en profitent pour les dépasser ! Emeline fait tomber son verre à son tour, ils écopent de 3 minutes de pénalité. Claire et Christophe passent donc en tête.

Le trek est très serré, les trois premiers sont très proches. Briac finit par faire tomber son verre. Mais ils font une remontada et rattrapent Clément et Emeline ! Ils les doublent ! Et Christophe et Claire font tomber leur verre. Fabrice et Briac prennent la tête du trek ! Et à la fin du trek, mauvaise surprise pour les candidats : ils doivent faire le stop avec le verre d’eau ! Et s’il tombe, ils devront descendre et changer de véhicule ! Fabrice et Briac remportent le trek.

Place au stop pour rejoindre Stéphane. Les trois premiers binômes se qualifieront pour l’épreuve du lendemain. Briac a le bras qui tétanise et le verre tombe. Ils doivent changer de véhicule. Clément et Emeline leur passent devant, tout comme Christophe et Claire ! Face aux difficultés, Fabrice et Briac ont un moral en berne. D’autant que Jean-Claude et Axel les doublent eux aussi !«

Clément et Emeline sont les premiers à retrouver Stéphane. Ils sont suivis de Christophe et Claire, et Jean-Claude et Axel ! Les trois équipes sont qualifiées pour l’épreuve. Mais la déception est immense pour Fabrice et Briac, qui avaient remporté le trek. Il est ensuite temps de chercher un logement pour la nuit. Clément et Emeline ont l’immense chance d’être logés dans une famille aisée.

Le lendemain, place à l’épreuve pour remporter un avantage considérable pour la suite de l’étape. Il s’agit d’un grand classique de Pékin Express : garder le bras tendu en l’air, relié par une corde à un saut rempli d’eau ! Une épreuve très difficile. Clément est le premier à lâcher. Jean-Claude suit. Axel lâche aussi. Christophe est en difficulté, il lâche. Emeline et Claire sont impressionnantes et battent le record de l’épreuve. Elles arrivent à 3h, l’épreuve s’arrête et elles finissent donc à égalité. Les deux binômes obtiendront un avantage.

Reprise de l’étape. Et c’est le retour du « quizz express » ! Christophe et Claire, et Clément et Emeline, ont chacun deux jokers ! Mais pour la première question, Clément et Emeline donnent une mauvaise réponse alors qu’ils auraient pu utiliser leur joker. Ils font donc une grosse erreur stratégique.

Fin de l’étape. Christophe et Claire remportent une nouvelle victoire et une amulette de 10.000 euros ! Clément et Emeline sont 2èmes, Jean-Claude et Axel sont 3èmes.

Pékin Express, le duel final : et le quatrième binôme éliminé est…

Place au duel final. Fabrice et Briac sont derniers et choisissent d’affronter Clément et Emeline ! Briac y va et affronte Clément. Coup dur pour Clément, qui juste avant la mission, se blesse à un adducteur. Il arrive quand même le premier sur le lieu de la mission. Il s’agit d’envoyer un couteau dans une pastèque. Clément réussit et repart le premier mais il est blessé. Et c’est Clément qui revient le premier et qualifie son équipe ! Fabrice et Briac sont donc éliminés ! Ils offrent leur amulette à Clément et Emeline.

Pékin Express, l’épopée des maharadjas, le replay de l’épisode 4

Si vous avez loupé ce quatrième épisode de Pékin Express, sachez que l'émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.