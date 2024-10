Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 29 octobre ?

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 3 – C’est ce mardi qu’aura lieu la seconde partie des évaluations au château de la Star Academy. Après la victoire d’Emma et Masseo hier, les 5 binômes encore en course s’affrontent sur une chanson et une impro de théâtre.











Publicité





Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi, les évaluations sont programmées à 10h pour les académiciens, soit à partir de 10h30 sur le flux live de TF1+.

Les binômes chanteront :

– Marguerite et Ebony « Le Chant des sirènes » des Fréro Delavega

– Maïa et Thomas « Le Chant des sirènes » des Fréro Delavega

– Franck et Julie « In the stars »

– Charles et Noah « Mon frère »

– Ulysse et Marine « Le chemin » de Kyo

Chaque binôme chantera et enchainera sur une impro de théâtre. Hugues leur donnera les indications au dernier moment.



Publicité





Rendez-vous ce mardi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.