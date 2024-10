« Koh-Lanta : la tribu maudite » du 29 octobre : les destins liés, 2 éliminations ce soir ! (VIDÉO épisode 11)

Publicité





« Koh-Lanta : la tribu maudite », épisode 11 du mardi 29 octobre 2024 – Après l’élimination de Frédéric lors du conseil la semaine dernière, place à l’épisode 9 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Ce soir, c’est les destins liés et il y aura donc deux éliminations !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1







« Koh-Lanta : la tribu maudite », présentation de l’épisode 11

Aux Philippines, les destins sont liés ! On gagne à deux, on perd à deux. Cette règle va chambouler les clans des anciens rouges et jaunes. Et c’est à deux que les aventuriers seront éliminés ce soir. L’angoisse est doublée et les colliers d’immunité peuvent encore tout bouleverser ! D’autant que Ugo et Maxime en ont chacun un…

Et c’est l’épreuve culte des aveugles qui attend les aventuriers ce soir.



VIDÉO Koh-Lanta extrait vidéo de l’épisode 11 du 29 octobre