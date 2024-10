Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce lundi 28 octobre ? Quels sont les binômes ?

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 3 – C’est ce lundi qu’aura lieu la première partie des évaluations au château de la Star Academy. Les 13 élèves encore en course vont s’affronter en binômes sur le dernier tube de David Guetta et le binôme gagnant sera à ses côtés vendredi soir aux NRJ Music Awards !











Publicité





Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi et alors qu’il s’agit d’évaluations en binômes, les évaluations sont programmées à 14h pour les académiciens, soit à partir de 14h30 sur le flux live de TF1+.

Les binômes formés sont :

– Marguerite et Ebony

– Maïa et Thomas

– Franck et Julie

– Emma et Masseo

– Charles et Noah

– Ulysse et Marine

Chaque binôme passera une audition sur le titre « When We Were Young » dans la version de David Guetta. Ils devront être aussi professionnels et fidèles que possible à l’interprétation du DJ, car le binôme gagnant se produira aux côtés de David Guetta aux NRJ Music Awards vendredi soir à Cannes !



Publicité





Le binôme qui réussira les évaluations de lundi sera immunisé pour mardi et sera directement qualifié dans le top 3 de la semaine. Les autres binômes devront passer de nouvelles évaluations mardi matin sur une chanson et une danse qu’ils découvriront seulement lundi soir.

À l’issue des évaluations de mardi, les professeurs désigneront deux binômes nominés. L’un d’eux sera sauvé par le public samedi, tandis que l’autre binôme verra son destin décidé par les élèves, qui devront choisir lequel des deux continuera l’aventure. Enfin, les trois binômes du top 3 s’affronteront lors d’une battle samedi soir, au terme de laquelle un binôme, soit deux élèves, sera immunisé pour la semaine suivante.

Comme chaque semaine, le résumé complet de ces évaluations sera disponible sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées !

Rendez-vous ce lundi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.