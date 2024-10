Ici tout commence du 28 octobre : Antoine annonce une terrible nouvelle (résumé + vidéo épisode 1033 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 28 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1033 – Pénélope est toujours hospitalisée ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que Billie et Jasmine veulent des nouvelles, Antoine leur fait une terrible annonce…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 28 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1033

Jasmine et Billie s’inquiètent profondément pour leur amie Pénélope et demandent des nouvelles à Antoine Myriel. Celui-ci, totalement dépassé par la situation, jongle entre les protestations des élèves suite à la suspension temporaire des cours à l’Institut et l’état préoccupant de sa compagne. Il leur annonce que Pénélope est sortie du coma. Mais elle doit cependant subir une opération cardiaque délicate… Billie et Jasmine sont très inquiète pour leur amie.

Sans plus attendre, Antoine se rend à l’hôpital. De son côté, Billie sent monter la colère et est déterminée à retrouver la personne responsable des défis Oz, qu’elle juge coupable de l’accident de Pénélope. Jasmine, quant à elle, est persuadée que Sabri est derrière tout cela. Ensemble, elles décident de le confronter pour obtenir des réponses.



De leur côté, Carla, Vic et Bérénice se lancent dans une activité illégale. Pendant ce temps, à l’atelier, les tensions montent entre Quentin, Emi et Mehdi, qui se disputent vivement.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.