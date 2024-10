Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce mardi 22 octobre ?

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 2 – C’est ce mardi qu’auront lieu les secondes évaluations de la saison au château de la Star Academy. Les 14 élèves encore en course vont s’affronter pour éviter la nomination aujourd’hui, sur une chanson et une danse.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi et alors que c’est l’anniversaire de Maïa, les évaluations sont programmées à 9h30 pour les académiciens, soit à partir de 10h sur le flux live de TF1+.

Pour ces évaluations, les élèves devront interpréter une chanson à capella au choix parmi ces 7 titres :

– « Bad Boy » de Yseult

– « Dommage » de Bigflo & Oli

– « What Was I Made For? » de Billie Eilish

– « At Last » d’Etta James

– « Crazy » de Gnarls Barkley

– « Le coup de soleil » de Richard Cocciente

– « Les murs porteurs » de Florent Pagny

– « Donne moi le temps » de Jenifer

– « Hallelujah » de Leonard Cohen

– « Without You » de Mariah Carey

Les élèves devront ensuite faire une danse, dont une partie de chorégraphie a été imposée par Malika, et la seconde en impro.



Résumé complet des évaluations à venir sur Star-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra ensuite les noms des nominés mercredi soir en fin de quotidienne.

Rendez-vous ce mardi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.