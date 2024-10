Star Academy du 25 octobre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 25 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château.





La journée débute avec le cours de sport de Ladji. Il leur a réservé un cours de renforcement musculaire suivi d’un petit jeu sportif. Les élèves passent un bon moment !







Publicité





Place ensuite aux répétitions avec Fanny et Lucie. Elles leur annoncent que cette semaine, les nominés liront chacun un texte écrit par un camarade au château ! Ils doivent réfléchir à qui ils vont confier la tâche d’écrire pour eux. Pendant ce temps là, les autres répètent « L’envie d’aimer ».

La journée se poursuit avec un cours de théâtre en plein air. Des impros qui permettent à tout le monde de se détendre !



Publicité





Michaël Goldman vient annoncer le top 3 aux élèves. Franck est encore une fois 1er, suivi de Marine et Maureen. Ils s’affronteront samedi soir sur une battle sur « Mon amour » de Slimane avec à la clé, une immunité.

Michaël décide d’aller parler à Noah. Et les élèves découvrent ensuite le tableau des appréciations des profs et le classement. Julie est 4ème, Ebony 5ème, Emma 6ème, Charles 7ème, Ulysse 8ème, Marguerite 9ème, Thomas 10ème, Maïa 11ème, Masséo 12ème, Noah 13ème et Paul 14ème.

Masséo est touché par les remarques des profs et se confie à Fanny. De son côté, Noah répète son titre pour le prime : « Chanter » de Florent Pagny.

Malika retrouve Emma et Marguerite pour le défi danse qui les attend sur le prime sur le titre « Disturbia » de Rihanna.

Le soir, Marine décide de préparer une tarte au maroilles pour tout le monde ! Tout le monde se régale.

Qui doit rester ? Noah Masséo Paul Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 25 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.