C à vous du 25 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 24 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Que font les politiques face à l’échec ? Elisabeth Martichoux, éditorialiste pour LCI, qui publie le livre « L’art de perdre en politique. De Giscard à Macron, les politiques face à l’échec » co-écrit avec Catherine Mangin

🔵 Homophobie dans les stades : des sanctions plus sévères pour les supporters ? On en parle avec Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste sur RMC Sport, présentateur de l’After Foot sur RMC, dans



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Faustine Bollaert pour l’émission « Héros » du lundi au jeudi de 20 h à 21 h sur RTL

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Morgan Pegues, chef exécutif du restaurant “L’Ours” à Vincennes (Val-de-Marne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Philippe Geluck pour son livre « Tout est vrai » disponible aux éditions Casterman; et Reda Kateb et Aloise Sauvage pour le film « Sur un fil » en salle le mercredi 30 octobre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 24 octobre 2024 à 19h sur France 5.