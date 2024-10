Star Academy du 26 octobre : le 3ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 26 octobre 2024, le prime 3 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le troisième prime en direct de la Star Academy 2024. Une soirée à l’issue de laquelle un second académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





Star Academy du 26 octobre 2024, le programme du prime 3

Ce soir, c’est le troisième prime évènement de la Star Academy. Ce soir, les académiciens seront accompagnés de 100 choristes ! Et ils auront le privilège de chanter aux côtés de Kendji Girac, Barbara Pravi, Jérémy Frérot, David Hallyday et Héléna Bailly.

Et rappelons que Noah, Masséo et Paul sont nommés. Ils chanteront chacun un titre pour défendre leur place. Le public vote depuis mercredi soir et sauvera l’un d’eux tandis que les académiciens auront la lourde tâche de départager les deux autres.



Publicité





Après Maylis la semaine dernière, qui sera le prochain à quitter l’aventure ?

La liste des chansons du prime

Avec les artistes :

– Kendji Girac chantera « Évidement » avec Julie

– Barbara Pravi chantera « Voilà » avec Ebony

– Jérémy Frérot chantera « Un homme » avec Franck et Ulysse

– David Hallyday chantera « Sang pour sang » avec Charles

– Héléna chantera « Summer Body » avec Marine

Collégiales :

– l’hymne « Recommence moi »

– « L’envie d’aimer » de Daniel Levi

Duos entre académiciens :

– Julie, Ebony, Maureen et Marguerite chanteront « This is me »

– Marine, Franck et Julie sur « You raise me up » de Josh Groban

– Ulysse et Emma « We will rock you » de Queen

– Marguerite et Emma auront un tableau chorégraphié par Malika sur « Disturbia » de Rihanna

– Franck, Thomas, Charles, Ulysse et Emma « Dans les yeux d’Emilie »

– Maïa, Maureen et Emma « Free from desire » de Gala

Les chansons des nominés :

– Paul « Jailhouse Rock » d’Elvis Presley

– Masséo « Parce qu’on vient de loin » de Corneille

– Noah : « Chanter » de Florent Pagny

VIDÉO Star Academy du 26 octobre, la bande-annonce

vidéo à venir

Sondage Star Academy nominations semaine 2