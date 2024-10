Echappées Belles du 26 octobre : direction les Baléares ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 26 octobre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Les Baléares, d’île en île » suivi de la rediffusion « Spéciale échappée verte, les Bouches du Rhône en action ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 26 octobre 2024, à 21h – « Les Baléares, d’île en île » (inédit)

Les Îles Baléares, prisées des touristes nationaux et étrangers, offrent un riche mélange de nature, culture, histoire, gastronomie et loisirs. Cet archipel propose des plages et criques splendides, des montagnes, des villes pittoresques, de nombreux sites classés et une grande diversité de paysages, notamment sur Majorque. Attirant près de 16 millions de visiteurs par an, les Baléares, deuxième destination touristique d’Espagne, visent aujourd’hui un tourisme durable.

Après des années de tourisme de masse, elles cherchent à prolonger la saison et à diversifier les offres avec des activités comme le vélo, la randonnée et l’agritourisme. Le gouvernement local soutient ces nouvelles initiatives pour valoriser l’identité et les écosystèmes de l’archipel. Dans cette optique, en compagnie de Jérôme Pitorin et de personnes investies dans la préservation locale, explorons les Baléares au-delà du tourisme de masse, pour redécouvrir une identité culturelle et naturelle.



Les reportages : À la recherche d’un tourisme plus responsable / Ibiza by night / Ma vie au village / La nature au forceps / Minorque, l’île du cheval noir / Une mode en liberté.

Echappées Belles du 26 octobre à 22h35 – « Spéciale échappée verte, les Bouches du Rhône en action » (rediffusion)

Les Bouches-du-Rhône, véritable hot spot de biodiversité, sont un territoire fragile. Plus de 17 000 hectares d’espaces naturels protégés, abritant une faune et une flore uniques, y côtoient des zones urbaines denses comme Marseille, la deuxième ville de France, nécessitant un équilibre entre pression humaine et préservation de cet écosystème.

Ce territoire fertile est aussi un berceau d’éco-citoyens inspirés par la créativité locale et la beauté des paysages. Ismaël Khelifa et l’éco-aventurier Matthieu Witvoet partent à leur rencontre.