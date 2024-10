Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 30 octobre 2024)

Publicité





Star Academy annonce des nominations de la semaine 3 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2024 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Mais qui seront les élèves nominés pour cette seconde semaine d’aventure ?







Publicité





Rappelons que c’est la semaine des destins liés, les élèves avancent en binômes et deux d’entre eux seront nominés ce soir, soit 4 académiciens. On a vu les évaluations hier et seule certitude, Marguerite et Ebony étaient un peu en dessous, Ebony a même pleuré et a déclaré qu’elle est convaincue qu’elles seraient nommées !

Du côté des binômes qui devraient échapper à la nomination car ils ont assuré hier, on pense à Thomas et Maïa, et Charles et Noah. Pour les autres, pas de gros raté mais rien d’extraordinaire, c’est l’incertitude et ça a certainement été compliqué pour les professeurs.



Publicité





Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : extrait de l’évaluation de Noah et Charles