Star Academy du 30 octobre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 30 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château.





Alors que les élèves se préparent les évaluations, Emma et Masséo, qui ont gagné la première partie et n’ont pas à la préparer, décident de se faire une séance de sport.







Publicité





Place aux évaluations. Charles et Noah ouvrent le bal sur « Mon frère » des 10 commandements. Et pour le théâtre, ils ont le thème de deux collègues de bureau à la machine à café, quelque chose les empêche de demander une augmentation. Michaël a trouvé que c’était « hyper réussi », Marlène les a trouvés connectés, ils se tirent vers le haut. Hugues a aimé l’humour de leur impro.

Maïa et Thomas passent sur « In the stars » de Benson Boone et Philippine Lavrey. Pour le théâtre, ils jouent un chirurgien et son assistante, quelque chose les empêche de faire une opération. Malika a aimé leur duo et note leurs progrès. Michaël a trouvé ça propre mais presque trop. Sofia a aimé le contraste des deux. Hugues pense qu’il y a peut être eu trop d’idées mais c’était très drôle, c’est très riche en créativité.



Publicité





Ulysse et Marine passent sur « Le chemin » de Kyo. Ils jouent ensuite des cambrioleurs dans une voiture, que quelque chose empêche de cambrioler une maison. Marlène pense que sur le papier leur duo devait marcher mais c’est tout le contraire ! Elle a trouvé tout beige, Michaël avoue qu’il s’est ennuyé il ne s’est pas passé grand chose ! Sofia n’est pas convaincue non plus.

Marguerite et Ebony chantent « Le Chant des sirènes » des Fréro Delavega. Pour le théâtre, elles doivent interpréter un couple, un évènement les empêche de faire leur valise. Ebony est très déçue d’elle-même. Sofia parle d’un moment poétique, elle a adoré ! Marlène trouve que c’était joli mais elles auraient du plus chanter ensemble. Malika a beaucoup aimé le théâtre.

Franck et Julie interprètent « In the stars » de Benson Boone et Philippine Lavrey. Ils jouent ensuite un frère et une soeur dans une cuisine, quelque chose les empêche de préparer le gâteau pour leurs parents. Marlène a trouvé qu’ils avaient fait une très jolie éval. Michaël affirme qu’il était au spectacle. Michaël avoue que ça va être dur pour désigner les nommés.

Marine appelle son père, qui lui dit que le niveau est élevé et lui dit de rien lâcher si elle est nommée. Marine est en larmes.

Place ensuite au cours de théâtre. Et après le cours, Ebony pense toujours qu’elle va être nommée. Marguerite ne comprend pas, elle est contente de ce qu’elles ont fait.

Les élèves ont du courrier. Ils découvrent le clip de leur hymne !

Connexion avec le château pour l’annonce des nommés de la semaine. Michaël annonce que les deux binômes nommés sont Ulysse et Marine, et Thomas et Maïa.

Qui doit rester ? Ulysse et Marine Thomas et Maïa Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 30 octobre

Rendez-vous demain à 17h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.